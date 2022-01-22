Агентство S&P прогнозирует стабильный курс маната к доллару

Аналитики S&P Global Ratings спрогнозировали, что Центробанк Азербайджана сохранит жесткую привязку маната к доллару США на уровне 1 доллар/1,7 маната и продолжит поддерживать курс регулярными вмешательствами на валютный рынок.

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Вместе с тем, там считают, что в случае, если цены на углеводороды резко упадут, может быть рассмотрена возможность корректировки обменного курса во избежание потерь валютных буферов, которые Центробанк уже испытал однажды в 2015 году.

S&P Global Ratings также подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валюте на уровне «BB+/B», а прогноз по долгосрочным рейтингам – на уровне «Стабильный».

Согласно прогнозу рейтингового агентства, средний рост потребительских цен в Азербайджане в текущем году составит 6,5%

Аналитики также прогнозируют, что в 2023 году среднегодовая инфляция составит 4,5%, а в 2024-2025 годах замедлится до 3%.