Главы МИД Турции и Израиля провели первый телефонный разговор за 13 лет

Министры иностранных дел Израиля и Турции провели телефонный разговор впервые за 13 лет.

Офис министра иностранных дел Израиля Яира Лапида сообщил в заявлении, что его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу позвонил, чтобы справиться о его здоровье после заражения коронавирусом нового типа.

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При этом там не предоставили подробностей содержания телефонного звонка.

Новостной сайт Ynet сообщил, что два министра также говорили о связях между своими странами.

Этот звонок стал последним признаком потепления отношений между двумя странами, которые оставались напряженными после израильского нападения на турецкое судно «Мави Мармара» в 2010 году.

Разговор состоялся спустя два дня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог может посетить Турцию.