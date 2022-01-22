Еревану стоило бы внимательно следить за военными новостями из Азербайджана…

Многообещающий диалог по границе между Арменией и Азербайджаном «срывается», если уже не «сорвался». Напомню: комментируя вопрос делимитации и демаркации границы, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что подход Армении к этому вопросу, в том числе демонстрируемая Арменией позиция по нему и ряд предварительных условий для начала процесса делимитации, абсолютно неприемлемы.

В дипломатии такие выражения звучат нечасто. Но…

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Накануне глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения передала России и Азербайджану Баку пакет предложений по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе, и основаны они на концепции по зеркальному отводу войск и созданию дополнительных механизмов безопасности. А глава Совбеза Армении Армен Григорян добавил: «Мы ожидаем письменный ответ на наш пакет предложений по делимитации и демаркации границы». Форпост до мелочей копирует не только дипломатическую риторику своего «хозяина», но и точно так же пытается выдвигать на переговорах заведомо неприемлемые условия. «Зеркальный отвод войск» звучит красиво, но отводить войска в Ереване призывают не от линии границы, а, как бы это поделикатнее, от «линии армянских хотелок». А о реальной делимитации, к чему призывает Азербайджан, не желают и слышать, понимая, что в этом случае придется возвращать все «прихваченные» за время оккупации приграничных районов земли Зангеланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов.

Можно изобрести версию, что, дескать, правительство Никола Пашиняна находится под сильнейшим давлением местной оппозиции, вспомнить, что один из соучастников Ходжалинского геноцида и бывший министр обороны Армении Сейран Оганян требует обратиться к ОДКБ и заявляет, что Азербайджан, дескать, должен «заплатить», и что власти Армении уже «отодвигают» со своего поста омбудсмена А.Татояна, который сделал себе неплохой политический капитал именно на истериках на приграничную тему.

Но в Армении не просто «тянут время», но и устраивают вооружённые провокации. А еще рассчитывают продвинуть свои территориальные аппетиты. На фоне устроенного Мироном политического мошенничества в Армении вновь обозначают притязания на Кельбаджарский район Азербайджана. Пока что об этом на страницах «Регнума» рассуждает Микаил (Мика) Бадалян, которого представили как военного эксперта. Комментировал Бадалян то обстоятельство, что через три года должна быть построена альтернативная объездная дорога, а значит, город Лачин полностью перейдет под контроль Азербайджана. И заявил, что «говорить о полной передаче Лачина Азербайджану можно при возвращении «Карвачара» (Кельбаджара, кавычки наши — Minval) Армении. При данном условии у Армении будет прямой путь через «Варденис» (Басаркечар) в «Арцах»». Мика Бадалян, конечно, не Армен Григорян и не Сурен Папикян, но накануне 44-дневной войны о планах наносить удары по плотине Мингечаурской ГЭС тоже рассуждали «независимые военные эксперты». Так что вопрос, идет ли речь о «частном мнении» или «вбросе темы», стоит того, чтобы его озвучить. Тем более что в Кельбаджаре сошлось слишком многое: и богатейшие ресурсы, и дорога, и уверенность Армении в своем «логистическом» преимуществе и «уязвимости» азербайджанских позиций, и даже зимний сезон.

Только вот ереванским стратегам перед тем, как строить планы, стоило бы освежить в памяти и бои на Муровдаге, и стычки у озера Гарагель, и то, чем закончились провокации у вулкана Беюк Ишыглы. А еще внимательно следить за военными новостями из Азербайджана — о развертывании военных частей, закупке новой техники, в том числе, скажем так, «зимне-снежной» и т.д.

И подумать, что произойдет, если на армянские игры с огнем у границы отвечать будут уже не дипломаты, а люди в погонах.

Нурани, обозреватель