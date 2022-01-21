Опрос: Франция, Польша и Германия — самые антисемитские страны Европы по версии израильтян

Еврейский университет в Иерусалиме в канун Международного дня Холокоста провел исследование и назвал список самых антисемитских стран Европы, пишет vesty.co.il. В опросе приняли участие 1006 человек в возрасте старше 18 лет.

Возглавили рейтинг Франция (это государство назвали 39% респондентов), следом идут Польша (33%) и Германия (15%). Причем, как отмечается в опросе, Германию «самой антисемитской» назвали ультраортодоксальные участники опроса, Францию — соблюдающие еврейские традиции, а Польшу — светские люди.

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По словам руководителя исследования Гизелы Дакс, она не удивлена тому, что на первом месте в рейтинге оказалась Франция — поскольку, как утверждает профессор, в этой стране негативное отношение к евреям транслируют не только ультраправые граждане. Говоря о Польше, Дакс отметила, что это объясняется курсом нынешних властей государства.

На вопрос о том, является ли политика стран Евросоюза антисемитской в целом, большая часть опрошенных — 53% — ответила утвердительно.