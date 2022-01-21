Порядок присвоения статуса шехида и семьи шехида претерпит изменения

Меняется порядок присвоения статуса шехида и семьи шехида.

Кабинет министров внес изменение в соответствующее постановление.

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Согласно изменению, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики, Служба безопасности президента Азербайджанской Республики, Государственная служба особой связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики, Государственное агентство охраны стратегических объектов Азербайджанской Республики и местные органы исполнительной власти должны в течение пяти рабочих дней после дня предоставления статуса шехида и семьи шехида занести соответствующую информацию в подсистему «Зефер» Централизованной электронной информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения.