Рубинян и Копыркин обсудили нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой

Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян в пятницу обсудил с послом России Сергеем Копыркиным вопросы нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания Армении.

Как известно, спецпредставителем с армянской стороны назначен Рубинян. Он поблагодарил российскую сторону за организацию первой встречи спецпредставителей Армении и Турции в Москве 14 января, пишет «Спутник».

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Рубинян назвал встречу конструктивной, заявив, что Армения заинтересована в решении проблем путем содержательного процесса.

В свою очередь Копыркин заверил, что российская сторона продолжит прилагать усилия по нормализации отношений Еревана и Анкары.

Стороны также высоко оценили уровень армяно-российских союзнических отношений и отметили важность их поступательного развития.

