Военный прокурор Ханлар Велиев рассказал о поисках пропавших солдат

Поиски пропавших без вести в ходе второй Карабахской войны шестерых азербайджанских военнослужащих продолжаются, сообщил военный прокурор Ханлар Велиев в пятницу, 21 января.

Органы прокуратуры не прекращают оперативно-следственные действия по их обнаружению, поисковые группы проводят регулярную работу в этом направлении.

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Также Велиев сказал о работе, проводимой совместно с другими государственными органами для выяснения личности погибших в боях военнослужащих ВС Азербайджана и передачи их по назначению.

«Сотрудники Военной прокуратуры совместно с работниками МВД и Службы государственной безопасности проводят интенсивные оперативно-следственные действия, проведены многочисленные экспертизы», — сказал он.

До сегодняшнего дня семьям переданы тела 2908 человек, в том числе военнослужащих, пропавших без вести.