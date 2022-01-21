США могут вывезти семьи сотрудников своего посольства в Украине

Соединенные Штаты могут в ближайшие дни эвакуировать семьи сотрудников своего посольства в Украине. Как пишет ТАСС, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Согласно плану, предполагается обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства. Смогут покинуть страну также сотрудники, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для работы диппредставительства функций, однако принимать решение об отъезде они будут самостоятельно.

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Bloomberg отмечает, что окончательное решение относительно этих планов еще не принято, хотя это может произойти в ближайшие дни. Наличие подобных намерений также не означает уверенности в том, что Россия начнет вторжение на Украину, добавляет агентство.

