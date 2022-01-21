Амнистия в Азербайджане затронула 3411 осужденных

Принято решение «Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября-Днем Победы». Акт об амнистии применен к 3411 осужденным.

Об этом заявил начальник Пенитенциарной службы генерал-лейтенант юстиции Джейхун Гасанов во время оперативного совещания в Главном управлении Пенитенциарной службы Министерства юстиции в формате видеоконференции по итогам деятельности в 2021 году.

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2704 осужденных освобождены, 707 осужденным сокращены сроки наказания.

Отмечено, что в суды были представлены соответствующие документы осужденных, подпадающих под действие закона. Судами были освобождены 63 человека, изменен режим отбывания наказания 4 человек, сокращены сроки наказания 730 человек, сроки наказания 237 человек оставлены без изменения, заявления 643 человек не были обеспечены.