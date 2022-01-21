Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению ВС Азербайджана

Вносятся изменения в законодательство по имущественному и материально-техническому обеспечению Вооруженных сил Азербайджана.

В связи с этим предлагается внести изменения в статью 9 закона «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики».

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Согласно изменениям, порядок обеспечения Азербайджанской армии и других вооруженных формирований материально-техническими средствами в мирное и военное время (вооруженный конфликт) будет определяться соответствующим органом исполнительной власти.

Действующий пункт закона гласит: «Порядок и норма потребности в обеспечении Вооруженных сил материально-техническими средствами в мирное время, в условиях реальной угрозы, в период мобилизации и военное время (вооруженный конфликт) определяются соответствующим органом исполнительной власти».

