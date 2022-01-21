В Украине настаивают на аресте Порошенко

Офис генерального прокурора Украины в пятницу внес апелляционную жалобу на решение суда о применении меры пресечения в отношении пятого президента Украины (2014-19), народного депутата Петра Порошенко в виде личного обязательства.

«Прокуроры будут настаивать на применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора.

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