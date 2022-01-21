Блинкен после переговоров с Лавровым: четко заявили, что в случае вторжения в Украину ответ будет жестким

Американская сторона в очередной раз предупредила Россию о жестких санкциях в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня на пресc-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«Дискуссия с Лавровым была честной и предметной… Мы четко заявили, что в случае, если любые военные силы РФ пересекут границу России и Украины, ответ будет очень жестким со стороны США и наших союзников», — сказал Блинкен.

«Из опыта знаем, что РФ имеет другие инструменты агрессии, например кибератаки, которые могут использоваться под прикрытием. Такие виды агрессии также получат ответный ответ», — добавил он.