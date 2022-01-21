Шольц отклонил предложение Байдена встретиться и обсудить украинский кризис

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена о встрече с целью обсуждения ситуации на Украине. Об отказе представителя ФРГ посвящать свое время украинскому кризису сообщило немецкое издание Der Spiegel.

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Утверждается, что решение было продиктовано занятостью Шольца и его желанием продемонстрировать, что он пристально следит за борьбой с COVID-19, которая наблюдается в его стране. По данным издания, стороны решили перенести мероприятие на более поздний срок. При этом указывается, что представитель правительства Германии комментировать информацию об отказе от встречи отказался.