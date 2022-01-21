Эрдоган заявил, что готов вылететь в Москву для решения российско-украинского кризиса: видео

Любая попытка оккупации или войны между Украиной и РФ станет серьезным ударом по стабильности во всем регионе. Турция выступает против подобной напряженности.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция готова к посредническим усилиям и посильному вкладу в мир между Украиной и РФ.

Президент Турции не исключил визита в Москву с целью обсуждения напряженности вокруг Украины. Визит в Украину уже значится в повестке моего визита, напомнил Эрдоган.