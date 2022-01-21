Турция направляет помощь Украине

МВД Турции направит украинским коллегам материально-техническую помощь для укрепления возможностей ведомства. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Монастырским, проинформировало МВД Украины на своем официальном сайте.

«Турецкий коллега еще раз заверил в неизменной поддержке официальной Анкарой суверенитета и территориальной целостности Украины, нерушимости ее границ. Он также сообщил о намерении МВД Турции в ближайшее время направить помощь материально-технического характера для укрепления возможностей служб системы МВД Украины», — говорится в сообщении по результатам разговора.

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Помимо прочего, стороны обсудили вопросы защиты национальных интересов обоих государств, укрепления региональной безопасности, противодействия транснациональной преступности и терроризму, а также динамику сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Береговой охраной Турции и усиление взаимодействия Национальной гвардии Украины с турецкой жандармерией. Также они затронули вопросы, лежащие в плоскости ведомств, которые важны с точки зрения подготовки проведения десятого заседания стратегического совета высокого уровня Украина — Турция под председательством президентов двух стран Владимира Зеленского и Тайипа Эрдогана.

В МВД добавили, что стороны договорились укреплять стратегическое партнерство.