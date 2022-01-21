Лавров: Россия «никогда не угрожала» украинскому народу и «не собирается» нападать

Россия никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу», — сказал он.

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Россия не собирается нападать на Украину, заявил Лавров.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так «, — сказал глава МИД России.