Рабочая группа по подготовке мер по борьбе с инфляцией приступила к работе

18 января на заседании Кабинета министров под председательством премьер-министра Али Асадова соответствующим структурам было поручено разработать План мероприятий «Об усилении мер по борьбе с инфляцией».

Как сообщил руководитель пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, уже создана рабочая группа из представителей соответствующих структур и проведено первое заседание.

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Ожидается, что рабочая группа представит правительству предварительный проект Плана мероприятий примерно через две недели.