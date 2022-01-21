«С нами лучше не связываться»: Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не хотят войны

Союзное государство выстраивает свою безопасность исходя из необходимости защищать свои рубежи. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после посещения военных объектов в Лунинецком районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. С нами лучше не связываться», — сказал он.

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Он отметил, что хочет не только как президент, но и председатель Высшего госсовета Союзного государства подчеркнуть: Беларусь и Россия не хотят войны. «Не только потому, что это тяжело и плохо. Не хотим еще и потому, что мы помним (события Великой Отечественной войны — ред.)», — заявил он (цитаты по «Белта»).