Завтра в Баку будет без осадков

22 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит около 0°, днем-5-7° тепла, в Баку ночью-около 0°, днем-5-7° тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7° мороза, днем 6-9° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорье ночью 14-18° мороза, днем 0-5° тепла.