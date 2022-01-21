МИД РФ ставит условие для желающих подключиться к процессу нормализации отношений между Баку и Ереваном

Выступаем за то, чтобы все, кто хочет подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, действовали не по принципу игры с нулевой суммой, а исходили из интересов сторон и учитывали трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России.

Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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