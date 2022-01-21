Лавров заявил, что Россия хочет нормализации отношений с Грузией

Москва хочет нормализации отношений с Тбилиси, но этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов. При этом мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей — все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», — говорится в сообщении.

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Отвечая на вопрос о том, когда может быть возобновлено авиасообщение между РФ и Грузией, в министерстве отметили, что «запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию носит временный характер». «Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку», — добавили в дипведомстве.