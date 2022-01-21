Названную в честь принца Эндрю школу переименуют из-за скандала об изнасиловании

Школу города Дартмут канадской провинции Новая Шотландия, названную в честь британского принца Эндрю, вскоре переименуют в связи со скандалом об изнасиловании. Об этом пишет издание CBC.

Учебное заведение назвали в честь второго сына королевы Елизаветы II после его рождения в 1960 году. Однако в связи с расследованием по делу об изнасиловании, в котором предположительно замешан Эндрю, администрация школы решила поменять ее название.

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«Оно должно отражать наши ценности как инклюзивного сообщества», — пояснил директор заведения Крейг Кэмпбелл, комментируя данное решение. Оно вступит в силу перед началом учебного года.