Российский МИД заявил об отсутствии планов у Путина по возрождению СССР

МИД России утверждает, что «вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР».

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«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — говорится в письменных ответах министерства иностранных дел на вопросы, поступившие к ежегодной пресс-конференции Сергея Лаврова.