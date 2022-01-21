Зеленский сравнил себя с Рональдом Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Во время интервью американской газете Washington Post Зеленского спросили, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, избранному в 2019 году на пост президента, удалось справиться с «кошмаром», возникшем на границе с Украиной. «Рональд Рейган тоже не был военным человеком», — заявил Зеленский.

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«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — ответил президент Украины на вопрос, восхищается ли он Рейганом.