Секретарь Совбеза Армении обсудил с делегацией ЕС обстановку на границе с Азербайджаном

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в пятницу встретился с советником Кабинета президента Франции Изабель Дюмон, специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, послом ЕС по вопросам «Восточного партнерства» Брисом Роквоем, главой делегации ЕС в Армении Андреу Викторин и послом Франции в Ереване Анн Луйо, сообщает «Спутник Армения».

Григорян подчеркнул готовность Армении к продолжению тесного сотрудничества с ЕС в процессах демократии и обеспечения региональной безопасности. Стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе, указав на необходимость скорейшего начала делимитации и демаркации и формирования соответствующей атмосферы для этого.

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