Россия перебрасывает два дивизиона ЗРК С-400 «Триумф» в Беларусь

Два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 «Триумф» направлены по железной дороге с Дальнего Востока на обучение в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении.

«Подразделения противовоздушной обороны совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь», — добавили в Минобороны РФ.