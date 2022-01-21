Предпринимателей освободили от проверок еще на один год

В Азербайджане проверки в сфере предпринимательства не будут проводиться еще 1 год.

Это нашло отражение в изменении, предложенном в закон «О прекращении проверок в сфере предпринимательства», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

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Согласно изменению, проверки в сфере предпринимательства на территории Азербайджана (за исключением проверок, предусмотренных в статье 2.1 данного закона) прекращаются до 1 января 2023 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 января 2022 года.