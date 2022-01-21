В НАНА заговорили о необходимости отказаться от русских окончаний фамилий

«Со временем нам нужно избавиться от русских окончаний фамилий». Об этом АПА сообщил генеральный директор Института языкознания имени Насими НАНА Надир Мамедли.

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Он сказал, что у каждой нации есть свои атрибуты:

«По окончанию фамилии можно сразу понять какой нации человек. Одной из причин нерешенности данной проблемы является взяточничество в в ЗАГСе. Для изменения окончания фамилии необходимо представлять только «Свидетельство о рождении». Эту проблему не следует игнорировать. Кроме того, людей надо мобилизовать и пропагандировать. В последнее время процесс национализации застопорился. На самом деле не нужно даже брать плату за это (изменение окончания фамилии — ред.). За некоторые вещи не должно быть пошлины».