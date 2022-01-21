Токаев увидел главную причину беспорядков в Казахстане в разнице доходов богатых и бедных

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу заявил, что первопричиной январских беспорядков в стране стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных.

«Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики», — цитирует Токаева РИА Новости.

По его словам, произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. «Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана», — добавил он.