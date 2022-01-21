В Азербайджане предотвращена контрабанда 22 кг наркотиков из Ирана

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджана, в последние дни сотрудниками пограничных отрядов «Горадиз» и «Лянкяран» ГПС, предотвращена контрабанда 22 килограммов 496 граммов наркотических средств и 1090 единиц психотропных веществ в Азербайджанскую Республику через государственную границу.

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По фактам продолжаются оперативно-следственные действия.