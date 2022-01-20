Основатель Sony Computer Entertainment не видит смысла в концепции метавселенной

Основатель Sony Computer Entertainment Кен Кутараги рассказал, что не видит смысла в концепции метавселенной и технологии VR, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на GameSpot.

«Быть в реальном мире очень важно. Метавселенная — это псевдореальность в виртуальном мире, и я не вижу в ней смысла», — отметил Кутараги.

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Он также высказался о гарнитурах виртуальной реальности, сказав, что они его «просто раздражают».

Кен Кутараги является основателем, бывшим президентом и главным исполнительным директором Sony Computer Entertainment. Он выпускал PlayStation 1, 2 и 3 поколений. Кутараги покинул Sony в 2007 году.