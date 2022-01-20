Зась рассказал помощнику генсека ООН об обстановке на Кавказе

Обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности ОДКБ остается относительно спокойной благодаря договоренностям, которые были достигнуты Ереваном и Баку при посредничестве России. Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в беседе с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей, которая состоялась в режиме видеоконференции.

«Для дальнейшей нормализации ситуации необходима практическая работа по делимитации и демаркации государственной границы», — приводит «Спутник» слова Зася.

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