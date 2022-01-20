Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что штамм «омикрон» может способствовать развитию хронических заболеваний ЛОР-органов. Об этом он сообщил Ura.ru.

Он отметил, что симптомы «омикрона» похожи на симптомы простуды.

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«Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит <…> И только потом уже доходят, что это он», — сказал он.

Чтобы предотвратить развитие ЛОР-заболеваний, необходимо пролечить коронавирус на ранней стадии, отметил он.