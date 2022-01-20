Путин давно готовился к вторжению в Украину, заявил Блинкен

Президент России Владимир Путин в 2008 году доказывал лидеру США Джорджу Бушу, что Украина «ненастоящая страна», а русские и украинцы — один народ. Детали разговора между двумя лидерами раскрыл государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает «Лента.ру» со ссылкой на канал In time Ukraine.

«Он (Владимир Путин) не верит, что Украина это суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту Бушу. Он сказал: Украина — ненастоящее государство», — рассказал Блинкен. По мнению госсекретаря, это свидетельствует о том, что Путин давно готовился к вторжению в Украину.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Блинкен добавил, что подобные заявления ставят под вопрос независимость не только Украины, но и всех бывших советских республик. Он привел в пример вторжение России в Грузию в 2008 году и действия России в Молдове». По словам чиновника, действия Путина угрожают развитию демократии в этих странах.

