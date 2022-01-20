Тегеран предложил своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана

Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию. Об этом заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

«В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран, — цитирует его ТАСС со ссылкой на Tasnim. — За последние месяцы мы начали осуществлять своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана. Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта».

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По словам министра, «газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны».

