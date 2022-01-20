Пророк Мухаммед учил не причинять вреда себе и другим, напомнил муфтий Гайнутдин

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин выступил с заявлением о необходимости вакцинации от COVID-19.

«Призываю всех вас быть ответственными, пойти и сделать необходимую прививку», — сказал он, выступая в Соборной мечети Москвы в четверг.

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Муфтий напомнил, что пророк Мухаммед учил не причинять вреда себе и другим. «Своим примером он показал: жизнь и здоровье – это дар Всевышнего, который нужно беречь. И мы обязаны следовать этому благородному призыву», — приводит его слова «Вестник Кавказа».

Глава ДУМ России отметил, что человечество переживает сложный момент. «Прямо в эту минуту десятки и сотни тысяч людей находятся в реанимациях, это чьи-то родители, дети, жены и мужья, близкие. В такой ситуации верующий человек, уповая на милость Всевышнего, обязан прислушаться к рекомендациям и указаниям врачей. Единственный путь сохранить жизни – это прививка», — сказал муфтий Гайнутдин.