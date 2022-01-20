Вторжение России в Украину станет катастрофой, считает Джонсон

Вторжение России в Украину, каким бы оно не было, станет катастрофой не только для России, но и для всего мира, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Если Россия совершит вторжение любых масштабов на Украину, я думаю, что это будет катастрофа. Катастрофа не только для России, но и для всего мира. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — отметил Джонсон, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на Sky News.

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