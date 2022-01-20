В Беларуси исключили развитие событий в стране по казахстанскому сценарию

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков исключил возможность повторения в стране событий, имевших место в Казахстане в начале января.

«Проанализировав эти события (в Казахстане), мы сделали соответствующие выводы. Уверяю, что подобные сценарии у нас мы не допустим и примем для этого необходимые меры. Малейшие воздействия на наших граждан, милиционеров и военнослужащих будут оперативно и профессионально пресекаться», — заявил глава МВД в ходе прошедших в в/ч 3214 в Минске плановых учений сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Беларуси.

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«Любые вооруженные атаки со стороны террористических группировок будут отражены. Мы готовы к задачам любой сложности и в зародыше пресечем любые попытки дестабилизировать обстановку, чтобы обезопасить мирных граждан», — заявил Кубраков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, особое внимание в ходе учений было уделено тактике действий при нападении на боевые расчеты и охраняемые объекты.

При этом, как отметил заместитель министра — командующий внутренними войсками Беларусигенерал-майор Николай Карпенков, в ход учений с учетом событий в Казахстане были внесены корректировки, учитывающие различные варианты развития событий.