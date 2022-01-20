Байден дал определение российскому вторжению в Украину

Вторжением РФ на Украину станут любые перемещения военных подразделений России через российско-украинскую границу, заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден.

«Если любые, любые российские подразделения двинутся через украинскую границу, это будет вторжение», — приводит слова президента «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal.

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«Не должно быть никаких сомнений на этот счет: если (президент РФ Владимир) Путин сделает этот выбор, Россия заплатит тяжкую цену», — добавил он.