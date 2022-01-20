Лавров и Абдоллахиан обсудили ситуацию в Закавказье

Главы МИД России и Ирана, Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан, в четверг в Москве провели переговоры, «сверив часы» по ключевым темам региональной проблематики, включая Афганистан, Сирию, Закавказье и Каспий.

Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства России.

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Переговоры состоялись в рамках рабочего визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Москву.

Министры отметили, что первый визит в Москву Раиси в статусе президента Ирана открывает новую страницу в развитии двусторонних связей, создает прочный фундамент для углубления многопланового сотрудничества между странами.

В ходе беседы Лавров и Абдоллахиан затронули отдельные вопросы мировой политики, перспективы развития российско-иранского взаимодействия, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов.

Главы МИД двух стран уделили пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Они подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления «ядерной сделки» в изначальной конфигурации.

Министры условились продолжать регулярный диалог по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.

