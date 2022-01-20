Саакашвили: Грузия попала в руки дикарей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в отличие от властей Грузии, Украина соблюдает цивилизованные правила.

«Заключение бывшего президента в тюрьму требует очень высоких стандартов, однако в моем случае никакие стандарты даже минимально не соблюдены. Грузия попала в руки дикарей, и наш долг, даже если это будет стоить мне жизни, спасти нашу страну из этого ада», — написал экс-глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

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Саакашвили также прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, сказанные им перед возвращением в Киев. В частности, Порошенко, заявил, что его преследуют точно так же, как Янукович преследовал Тимошенко, и как Иванишвили преследует Саакашвили.

«Мой институтский однокашник, видимо, забыл, что первый раз в тюрьму я попал по его приказу именно в Киеве, но суд через несколько дней меня освободил также, как сейчас Киевский суд не задержал Порошенко», — отметил Саакашвили.