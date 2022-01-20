Зеленский «наехал» на Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский уже почти в открытую «наехал» на американского коллегу Джо Байдена.

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В своем Twitter он проехался по вчерашнему заявлению президента США о «незначительном вторжении» России в Украину, при котором санкции могут и не вводить.

Зеленский в ответ написал, что хочет напомнить большим странам, что незначительных агрессий не бывает. Как и не бывает маленьких народов, как и не бывает незначительных жертв. А говорит он это как «президент большой страны».