«РИА Новости»: Эрдоган планирует переговоры между Путиным и Зеленским в Стамбуле

Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе «представителей Донбасса» и ОБСЕ и сделать встречи «частыми и регулярными», дата переговоров пока не определена, сообщил РИА Новости «источник» в турецком МИД.

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«Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными», — заявил источник.