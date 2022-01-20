Польский солдат пересек границу Польши и Беларуси: видео

Пограничная стража Польши признала, что 18 января ее сотрудник зашел на территорию Беларуси. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Главного коменданта Погранстражи Анна Михальская.

«18 января военнослужащий Войска польского, выполняя служебные обязанности, непреднамеренно пересек линию границы на расстояние в несколько метров вглубь Беларуси», — сказала Михальская.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение границы в районе пропускного пункта Козловичи. По их данным, вечером во вторник вооруженный польский солдат на автомобильном мосту зашел на территорию Беларуси на 20 метров. После этого он вернулся обратно.