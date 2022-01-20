Ереван: До заключения мирного соглашения с Баку предстоит урегулировать «множество вопросов»

Армения «продолжит работать» над подготовкой мирного документа, для этого предстоит разрешить много вопросов, считает секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Речь, по его словам, идет о «переговорном процессе по Карабаху» в рамках Минской группы ОБСЕ, делимитации и демаркации границ. Все это создаст основу для подписания мирного договора.

Говоря о предложениях Армении по отводу войск и процессе разграничения, секретарь Совбеза подчеркнул, что делимитация и демаркация продлится достаточно долго.