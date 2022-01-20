Чавушоглу пригласил Мирзояна на форум в Анталии

МИД Армении прокомментировал приглашение турецкой стороны принять участие во втором Анталийском дипломатическом форуме, который пройдет с 11 по 13 марта текущего года. Как заявил Sputnik Армения пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ваан Унанян, министр Арарат Мирзоян получил и получает приглашения на участие в различных форумах, в том числе Анталийском дипломатическом форуме.

«МИД Республики Армения в соответствующем порядке обсуждает целесообразность участия министра в этих мероприятиях. Общество в надлежащем порядке будет проинформировано о принимаемых решениях», — отметил Унанян.

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в частности заявил, что пригласил коллег из соседних стран, в том числе Армении и Греции, принять участие в форуме.

По его словам, мероприятие станет свободной площадкой, и «голос каждого будет услышан». На форум приглашены и представители греческой части Кипра, Египта и Израиля.