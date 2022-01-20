США вводят санкции против пропагандистов Симоньян, Соловьева и чиновников РФ

Американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Конгресса США.
В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях».
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Проект подразумевает:
санкции против российских чиновников и силовиков, включая Пескова, Мишустина, Собянина, Бастрыкина, Бортникова;
санкции против российских бизнесменов: Абрамовича, Усманова, Дерипаски, Сечина, Миллера, Костина, Тимченко;
санкции против журналистов: Симоньян, Соловьева, Эрнста;
объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма;
запрет на операции с российским госдолгом;
меры против «Северного потока 2», включая связанные с ним организации и их акционеров;
прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.