США вводят санкции против пропагандистов Симоньян, Соловьева и чиновников РФ

Американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Конгресса США.

В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Проект подразумевает:

санкции против российских чиновников и силовиков, включая Пескова, Мишустина, Собянина, Бастрыкина, Бортникова;

санкции против российских бизнесменов: Абрамовича, Усманова, Дерипаски, Сечина, Миллера, Костина, Тимченко;

санкции против журналистов: Симоньян, Соловьева, Эрнста;

объявление «поддерживаемых Россией» сил в Донбассе террористами и признание России спонсором терроризма;

запрет на операции с российским госдолгом;

меры против «Северного потока 2», включая связанные с ним организации и их акционеров;

прекращение трат на диалог по стратегической стабильности, пока Крым будет российским.