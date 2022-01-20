СМИ: Турция близка к подписанию своп-сделки с Азербайджаном на сумму 1 млрд евро

Турция близка к подписанию своп-сделки с Азербайджаном на сумму 1 млрд евро в ближайшие недели, сообщает Middle East Eye со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией.

Предлагаемое соглашение является одной из нескольких валютных своп-сделок, которые Турция недавно заключила для пополнения своих валютных резервов.

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«Сделка почти готова», — сказал высокопоставленный турецкий чиновник. «Это просто бюрократия, которая требует времени».

Турция в среду подписала соглашение о валютном свопе почти на 5 миллиардов долларов с Объединенными Арабскими Эмиратами на фоне валютного кризиса, который опустошил казну Центрального банка Турции.

Турция остро нуждается в финансовой поддержке на фоне рекордного обесценивания лиры по отношению к доллару США, пишет издание.