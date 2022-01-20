А армяне всё бегут, бегут, бегут

Произошедшее вчера событие наиболее ярко свидетельствует о настроениях среди граждан Армении. Так, группа граждан Армении, получившая иммиграционную визу в США, поучаствовав в лотерее Green Card, провела акцию протеста в Ереване, требуя ответа, почему их до сих пор не вызвали в американское посольство на интервью для выезда из страны.

Примечательное в этой информации — факт того, что граждане Армении продолжают покидать страну, понимая бесперспективность своего дальнейшего проживания. Армения продолжает оставаться в лидерах среди стран Южного Кавказа по количеству выезжающих за рубеж на постоянное место жительство.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

Эксперты отмечают, что переживающая стагнацию экономика и деморализующее поражение в 44-дневной войне привели к массовому оттоку населения из страны. После того, как в феврале 2021 года Россия открыла на месяц воздушную границу с Арменией, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса, возник такой ажиотаж, что цены на билеты выросли с обычных 70-90 тысяч драмов до 300-400 тысяч (с 140-180 до 620-830 долларов). Несмотря рост цен на авиабилеты, число уезжающих в Россию армян не убавилось.

По данным Росстата, Армения вошла в тройку стран-лидеров по притоку мигрантов в 2021 году. Так, в январе-июле 2021 года из Армении в Россию прибыли 20 тысяч мигрантов. А согласно официальной статистике МВД РФ с января 2016 года по июнь 2021 года в общей сложности 151 013 граждан Армении получили российское гражданство.

При этом эмиграция из Армении не поддается точному исчислению, поскольку процесс носит неофициальный характер, поэтому рассчитывается альтернативный показатель путем сопоставления числа покидающих страну армянских граждан с числом въезжающих в нее. Но если в каждый из трех лет в период между 2018 и 2020 годами наблюдалась положительная тенденция (то есть в страну въехало больше армян, чем выехало), то в 2021 году ситуация кардинально изменилась.

Таким образом, за 30 лет из Армении эмигрировало 1,6-1,7 млн. человек или 40% населения. По мнению армянских экспертов, экономика остается главной причиной оттока населения, но свою роль также играют возникшие после войны проблемы и вопросы безопасности. Вдобавок, с момента обретения Арменией независимости в 1991 году население страны ежегодно сокращается примерно на 600 тысяч человек из-за низкой рождаемости и массовой эмиграции.

На этот показатель также влияет сложная послевоенная ситуация – многие граждане Армении уезжают, чтобы их детей или их самих не призвали в армию. Армянская армия уже на протяжении многих лет сталкивается с недобором призывников.

Протест граждан Армении, получивших иммиграционную визу в США, но до сих пор не прошедших собеседование, наглядно показывает настроения, царящие в армянском обществе. Им так опостыло жить в стране, что они готовы выйти с протестом на улицы. Но для того, чтобы призвать власти улучшить социально-экономическую ситуацию. То есть, они давным-давно разочаровались в своем правительстве и им нужно только одно – поскорее уехать из страны, где они и их дети обречены на нищету. Они даже протестовали с плакатами «Мы не хотим упускать свою возможность», «Мы хотим светлого будущего для наших детей», «5-минутное интервью отдаляет нас от нашей мечты».

В связи со вчерашней акцией политолог Сурен Саркисян на своей Фэйсбук-странице отметил, что беспокоит не столько протест 30-40 человек, как число людей, участвующих в лотерее Green Card. «Для 2021 года в 2019 году на получение грин-карты подали заявки 160 965 граждан Армении. Из них 68 309 – заявители, 92 655 – взаимосвязанные лица», — посетовал он.

Подобная статистика уже о многом говорит…

Асиф Айдынлы, автор Minval.az