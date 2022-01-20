Раиси заявил, что НАТО незаконно проникает на территории независимых государств

Североатлантический альянс незаконно проникает на территории независимых государств, такое поведением является обманным и приведет к скорому распаду НАТО. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву, передает ТАСС.

«НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам, — сказал иранский лидер. — Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов — все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду».

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